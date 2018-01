Israel publica la lista de 20 organizaciones de BDS cuyos activistas tendrán prohibida la entrada al país

El Gobierno de Israel ha publicado este domingo la lista de 20 organizaciones cuyos activistas tendrán prohibida la entrada al país por su relación con la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

Las afectadas son las europeas BDS France, BDS Italy, BDS Kampagne, Friends of Al Aqsa, Ireland Palestine Comitte of Norway, The European Coordination of Committees and Associations for Palestine, The France Association Palestine Solidarity, The Palestine Committee of Norway, Palestine Solidarity Association of Sweden, Palestine Solidarity Campaign y War on Want.