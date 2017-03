Un tribunal de Israel condena al parlamentario árabe-israelí Basel Ghattas tras acordar declararse culpable

Un tribunal de Israel ha condenado este miércoles al parlamentario árabe-israelí Basel Ghattas, quien la semana pasada alcanzó un acuerdo con las autoridades para declararse culpable de entregar de contrabando teléfonos móviles a palestinos encarcelados por terrorismo.

La Fiscalía ha señalado durante la vista que el citado acuerdo, según el cual Ghattas renunciará a su escaño y cumplirá dos años de prisión, es "correcto, apropiado y razonable", según ha informado el diario local 'Yedioth Ahronoth'.

El acuerdo contempla además que, una vez cumpla los dos años en prisión, será puesto en libertad condicional durante un periodo de tiempo que deberá ser determinado por los tribunales.

Por su parte, el propio Ghattas ha indicado que "desde el principio dijo que no actuó con la intención de hacer daño a otra persona o de ayudar a una organización terrorista".

"Mi sensación desde el principio es que no me he enfrentado a un sistema que busca justicia, sino a uno que intenta destruirme", ha remachado.

El abogado del parlamentario, Avigdor Feldman, ha indicado que "el encarcelamiento no es fácil ni simple", resaltando que se tratará de algo "difícil y traumático".

Ghattas hacía frente a cargos por entregar documentos al margen de la administración de prisiones, uso de propiedades con propósitos terroristas, y fraude y violación de la confianza en un trabajador público, entre otros.

El pliego indica que el parlamentario conspiró con varias personas para introducir teléfonos móviles para que fueran entregados a varios presos.

En enero, la comisión de ética de la Knesset aprobó suspender a Ghattas, quien tiene prohibida la actividad parlamentaria durante un período de seis meses, el castigo más severo que ha autorizado el comité.

Ghattas consideró la decisión de la Knesset como una "venganza", asegurando que no se ha tomado ninguna decisión similar contra ningún otro parlamentario que esté siendo investigado antes de que se emita una sentencia.

El parlamentario reconoció haber entregado los sobres tras ver las imágenes de las cámaras de seguridad, si bien dijo que no sabía lo que había en su interior.

Tras su detención, Ghattas manifestó que "no lamenta" haber entregado los sobres a los presos. "Me reúno con ellos desde hace años e intento ayudarles sin violar la ley. Es mi deber ayudar a mi gente", remachó.