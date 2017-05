Al Jafaari pide a los países occidentales que ayuden a Irak a acabar con Estado Islámico

El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Ibrahim al Jaafari, ha pedido este jueves a los países occidentales que ayuden a su país a acabar con el grupo terrorista Estado Islámico "antes de que ellos acaben con vosotros".

El ministro iraquí también ha advertido de que el terrorismo se ha establecido en Siria e Irak y que si no terminamos con él podría llegar a otros países. "El terrorismo no discrimina, no tiene religión, ni país", ha señalado.