Un asesor de Jamenei advierte de EEUU de "días oscuros" en caso de que ataque militarmente a Irán

Alí Akbar Velayati, asesor del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha advertido este jueves a Estados Unidos de que "vendrían días oscuros" si Washington ataca militarmente a Teherán.

"Los estadounidenses saben muy bien que Irán y sus aliados en la región responderían con mucha fuerza y harían a Estados Unidos sufrir días oscuros", ha dicho, en una entrevista concedida a la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

En la misma, Velayati ha recalcado que Irán no va a cambiar sus políticas en la región, reclamando al Gobierno de Donald Trump "que haga las maletas y abandone la región" y argumentando que la población "se siente alienada por sus políticas".

Asimismo, ha subrayado que, "sin ninguna duda", Teherán "continuará desarrollando sus programas militares, y especialmente el programa balístico de defensa, sin importar los costes".

"No nos preocupan las amenazas de Estados Unidos, porque en 38 años de Revolución Islámica no ha sido capaz de hacer nada", ha dicho, agregando que "Washington no se atreve a materializar sus amenazas militares contra Irán".

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se han deteriorado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que se ha visto materializado en un endurecimiento de la retórica entre ambos países.

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha recalcado durante la jornada de este jueves que los programas armamentísticos del país tienen únicamente una finalidad defensiva, según ha informado la cadena de televisión local Press TV.

Irán ha llevado a cabo en las últimas semanas una prueba con un misil balístico que, según ha denunciado Estados Unidos, viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La República Islámica esgrime que la ONU solo le prohíbe hacer test con proyectiles capaces de transportar ojivas nucleares y defiende que no es el caso.

Estados Unidos ha ordenado aumentar las sanciones contra el país centroasiático, a pesar del acuerdo suscrito en 2015 por Irán y el Grupo 5+1 --formado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania--, que contempla la retirada progresiva de las medidas punitivas a cambio de que Teherán limite su programa nuclear.

Trump ha advertido a Irán de que "está jugando con fuego" y ha amenazado con abandonar el acuerdo nuclear. Sin embargo, el secretario de Defensa, Jim Mattis, ha aclarado que Estados Unidos no pretende forjar una nueva alianza en Oriente Próximo para corregir el "mal comportamiento" de Teherán.