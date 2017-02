Jean-Marc Ayrault anuncia que no se presentará a ninguna elección más, si bien no abandonará la política

El ex primer ministro y actual ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el socialista Jean-Marc Ayrault, ha anunciado este lunes que no presentará su candidatura a ningún cargo tras las presidenciales, cuando expirará su mandato, si bien no ha decidido todavía retirarse de la política.

En una entrevista en exclusiva con el diario francés 'Ouest-France', Ayrault, que ha ostentado diferentes mandatos locales durante más de 40 años, entre ellos la Alcaldía de la ciudad de Nantes, ha considerado que es su "responsabilidad" dar paso a las siguientes generaciones. "He preparado el terreno desde 2008. Johanna Rolland es ahora alcaldesa de Nantes, con apenas 40 años", ha señalado. Ayrault reclutó a Rolland hace más de diez años años como asesora parlamentaria. "Hace muy bien su trabajo y representa el futuro de la ciudad", ha añadido. Asimismo, se ha referido a Karine Daniel, actual diputada de la tercera circunscripción de Loire-Atlantique --cargo que ostentaba, entre 2014 y 2016, el propio Ayrault--. "El honor de la política es aferrarse al tiempo", ha explicado. No obstante, no ha descartado todavía retirarse de la política, ya que asegura que puede "ser útil". "Puedo apoyar, puedo comprometerme también con la sociedad civil. Puede ser el momento de devolver toda mi experiencia, con cursos que pueda ofrecer, aquí o allá", ha apuntado. Con respecto a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el 23 de abril, el socialista ha afirmado no haber elegido todavía a su favorito. "Por la parte de Benoît Hamon --candidato oficial del Partido Socialista--, todavía no están aseguradas las condiciones para que llegue a la segunda vuelta", ha afirmado. Por el otro lado, en cuanto a Emmanuel Macron, ministro de Economía de François Hollande y quien se presentará como independiente, con la plataforma En Marcha, a los comicios, Ayrault ha indicado que todavía está esperando "su programa" electoral para tomar una decisión. Las encuestas coinciden en vislumbrar la cita del 23 de abril como un 'cara a cara' entre Macron y el candidato de Los Republicanos y también ex primer ministro, François Fillon, por ver quién pasa a la segunda vuelta, en la que parece segura la presencia de al líder del Frente Nacional, Marine Le Pen. La dirigente ultraderechista, en cambio, perdería el 7 de mayo.