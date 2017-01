Joe Biden también llora al recibir por sorpresa la Medalla de la Libertad

Sorpresa y emoción se vivió ayer en la Casa Blanca. Porque si en su discurso de despedida Barack Obama no pudo aguantar las lágrimas, ayer el que no pudo contenerse fue su vicepresidente, Joe Biden. Cuando el presidente anunció que le concedía la Medalla de la Libertad. Es el máximo honor que un presidente puede otorgar a un civil. Biden dijo no merecerla, pero que sabía que Obama se la concedía desde el corazón.