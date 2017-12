El partido de Juan Orlando Hernández también renuncia a supervisar el recuento del TSE de Honduras

El Partido Nacional de Honduras del presidente y candidato a la reelección Juan Orlando Hernández ha informado de que no supervisarán el escrutinio especial anunciado por Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La decisión busca no crear un desequilibrio en el proceso, ya que la Alianza de Oposición ha anunciado que no participará en protesta por el rechazo del TSE a recontar las últimas 5.200 actas sospechosas de fraude, y no solo 1.024, como defiende el propio TSE.