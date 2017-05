Julian Assange responde al presidente de Ecuador y asegura que no es un 'hacker'

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, respondió al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que lo acusó de ser un 'hacker' y aclaró que es "editor y periodista" y que publicar "pruebas de corrupción no es 'hackear'".

"Ni siquiera Estados Unidos me tilda de 'hacker'", respondió Assange en un breve comentario publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Así, Moreno rompía con la línea marcada por su predecesor, Rafael Correa, que en estos años no ha escatimado en buenas palabras para Assange. El exmandatario le concedió un asilo político del que no ha podido beneficiarse por el riesgo de ser detenido en cuanto ponga un pie fuera de la Embajada.

El mandatario dijo este lunes que "respeta" la condición de asilado del fundador de WikiLeaks, en la medida en que están en juego cuestiones de Derechos Humanos, pero subrayó que no tolerará que intervenga en cuestiones de índole interna, tal como ya advirtió la semana pasada poco después de tomar posesión.

A su definición de Assange como 'hacker' respondió después, añadiendo a sus palabras una imagen de un texto en el que señala que 'The Washington Post', 'The New York Times' y el Comité para la Protección de los Periodistas, así como "numerosas asociaciones de periodistas" defienden los derechos de Assange "como editor y periodista".