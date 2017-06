La número dos de la Alianza dice que la OTAN "no puede hacerlo todo" e incide en contribución "única" de EEUU para defender Europa

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha avisado este viernes de que "la protección de Europa ya no puede subcontratarse" a terceros tras recordar que Estados Unidos considera que asume "demasiado de la carga de sus aliados europeos ricos" y ha dejado claro que los países europeos deben "invertir más y de forma más eficiente" en defensa y avanzar hacia su "integración" en este terreno.

Al margen de la defensa, Juncker ha recalcado que "Estados Unidos ha cambiado su política exterior fundamentalmente mucho antes de la llegada de Trump" y alertado de que los europeos no tienen "otra elección" que defender sus intereses, ya sean en Oriente Próximo, en la lucha contra el cambio climático o sus intereses comerciales.

"No tenemos otra elección más que defender nuestros propios intereses en Oriente Próximo, en cambio climático, en nuestros acuerdos comerciales", ha avisado.

Aunque "la OTAN ha sido y seguirá siendo una piedra angular de la seguridad de Europa durante décadas", Juncker ha avisado de que la "sumisión a la OTAN ya no puede ser utilizada como una coartada conveniente" para que los países europeos no haga "más esfuerzos" en defensa y ha insistido en que "la protección de Europa ya no puede ser subcontratada" a terceros.