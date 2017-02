Juncker dice que no repetirá al frente de la Comisión Europea porque "cinco años son suficientes"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado este lunes que cree que cinco años ocupando el cargo "son suficientes" y por ello no aspira a continuar en Bruselas más allá de 2019, si bien ha querido dejar claro que siempre tuvo claro que no quería repetir mandato y que su decisión no responde a un cambio de parecer en un momento de dificultad para la Unión Europea.

"No estoy cansado de mi puesto (...) Pero cinco años son suficientes", ha zanjado Juncker a preguntas de los periodistas en Bruselas, tras el revuelo causado por una entrevista en la radio alemana 'Deutschlandfunk', en la que dijo que no repetirá como presidente de la institución europea. El actual presidente del Ejecutivo comunitario fue elegido por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tras las elecciones europeas de 2014, hasta el final de la legislatura en 2019. Así Juncker ha confirmado que no es su intención "optar a un segundo mandato", pero que sus declaraciones de este fin de semana fueron solo una "reiteración" de lo dicho en el pasado, aunque con un "eco mucho mayor" por haber sido expresado en alemán. El exprimer ministro luxemburgués ha insistido en que su voluntad de dejar Bruselas en 2019 es conocida desde el principio de su mandato. Más tarde, uno de sus portavoces ha puesto como ejemplo una entrevista de diciembre de 2016 en un diario luxemburgués, como prueba de ello. Juncker, además, ha considerado que si decidiera aspirar a la renovación su mandato actual se vería mermado por la impresión de que toda nueva iniciativa comunitaria pudiera estar dirigida a "ganar el favor" de los Estados miembros de cara a esa reelección. "Y eso es algo que no pienso hacer", ha concluido.