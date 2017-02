El ministro de Justicia, Andrea Orlando, competirá con Renzi y Emiliano por el liderazgo del PD

El ministro de Justicia italiano, Andrea Orlando, ha anunciado este jueves que se presentará como candidato a secretario del Partido Democrático, cargo por el que competirá con el actual líder de la formación, el ex primer ministro Matteo Renzi, y con el presidente de a región de Apulia, Michele Emiliano, ha informado el diario 'La Repubblica'.

Orlando ha anunciado que se presentará para tratar de desbancar a Renzi y ha asegurado que no descalificará a sus rivales. "No deslegitimaré nunca a mis competidores", ha asegurado el titular de Justicia, cuyo anuncio de candidatura se esperaba desde hace días. "No seré el líder de una corriente, seré el líder del Partido Democrático", ha asegurado.

"Haré de todo, me esforzaré de todos los modos para que el Congreso, aunque tenga reglas equivocadas, pueda ser un debate y una confrontación", ha afirmado, en una comparecencia en la sede del Partido Democrático en el barrio Marconi de Roma.

Orlando ha asegurado que va a ser el candidato "contra la prepotencia". "Llegaré el primero y les diré al segundo y al tercero: No os preocupéis porque no seré el líder de mi corriente sino el secretario del Partido Democrático. Me presento para unir al centroizquierda, para ser el referente de todo el centroizquierda", ha explicado.

El ministro de Justicia ha asegurado que su objetivo es "rehacer el partido" y "cumplir las expectativas que nunca se han cumplido". Sobre sus dos rivales, Matteo Renzi y el presidente de la región de Apulia, Michele Emiliano, ha afirmado que "tienen poco programa" político.

Orlando ha censurado que Renzi se comporte como si el Partido Democrático "no fuese su partido" y ha alertado de que Emiliano "piensa que todos los que están contra Renzi le van a votar a él". Tras conocer su candidatura, Emiliano ha asegurado que es una buena decisión porque "debilita a Renzi".

La dirección nacional del Partido Democrático tiene previsto reunirse este viernes a las 16.00 horas en Roma para aprobar el reglamento del congreso que decidirá al nuevo líder de la formación. La fecha del congreso, a falta de ser acordada, podría ser el 9 o el 23 de abril.

El presidente de la región de Lacio, Nicola Zinagaretti, ha anunciado su apoyo a Orlando y ha dicho que trabajará junto a él "para cambiar el partido". "Fuerza y coraje, volvamos a ponernos en camino", ha afirmado.

La carrera por el liderazgo del Partido Democrático se completa con un cuarto candidato, Carlotta Salerno, secretaria ciudadana de los Modreados, una formación aliada del PD.