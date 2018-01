Kenji Fujimori niega que hubiera una negociación con Kuczynski para lograr el indulto de Alberto Fujimori

El parlamentario peruano Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, ha negado este domingo que existiera una negociación con el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, para que concediera el indulto a su padre a cambio de no provocar su salida en la moción de censura votara días antes del anuncio.

"Quiero dejar zanjado este tema: aquí no hubo un toma y daca, no hubo ninguna negociación. Pero al final la opinión pública es libre de creerme o no", ha dicho, en declaraciones a la cadena de televisión América TV.