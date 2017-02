Asesinado en Malasia un hermanastro de Kim Jong Un

La cadena de televisión Chosun ha indicado que Kim fue asesinado en un aeropuerto de Malasia tras ser atado por dos mujeres no identificadas con "agujas envenenadas" que consiguieron escapar del lugar. La Policía malasia sospecha que el régimen nocoreano está detrás del asesinato, según este medio.



En declaraciones a Reuters, una fuente de la Policía malasia ha señalado que un norcoreano no identificado falleció de camino al hospital desde el aeropuerto de Kuala Lumpur y que su identidad aún no ha sido verificada.

Kim Jong Nam es el hijo mayor del difunto Kim Jong Il, fruto de una relación extramatrimonial con una actriz surcoreana, y reside en el extranjero, sin ocupar ningún cargo oficial del régimen.