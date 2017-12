El Krelim llama a investigar el llamamiento a boicotear las presidenciales de Navalni

Los llamamientos a boicotear las elecciones presidenciales rusas de marzo deben ser estudiados escrupulosamente desde el punto de vista legal, ha reclamado este martes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, después de un mensaje en este sentido lanzado por el opositor Alexei Navalni la víspera.

Por otra parte, Peskov ha defendido que la no participación de un aspirante a la presidencia no puede afectar la legitimidad de los comicios. "Obviamente, la no participación de un aspirante a ser candidato, cuyo caso no se ajusta a la legislación, no puede afectar la legitimidad de las elecciones de ningún modo", ha subrayado, según informa la agencia Sputnik.