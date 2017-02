El Kremlin condena el atentado del sábado en Homs, que achaca a acciones de extremistas

El Gobierno ruso ha comunicado este domingo su repulsa a los atentados de ayer en la ciudad siria de Homs, que costaron las vidas de 42 personas, según ha hecho saber el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

"En Moscú condenan decisivamente las acciones bárbaras de los extremistas en Homs. Sus autores y patrocinadores deben recibir el castigo merecido", dice el texto, recogido por la agencia oficial de notcias rusa, RIA Novosti.

Añade que "no se puede permitir que se realicen los planes de terroristas de socavar los esfuerzos de la comunidad internacional en Astaná y Ginebra para garantizar la tregua permanente en Siria e iniciar el avance hacia la solución política".

POSIBLE ACCIÓN ENCUBIERTA

La oposición siria ha asegurado que el atentado es una tapadera para ocultar el asesinato selectivo de uno de los fallecidos, el general de brigada Hasán Daeboul, alto cargo de los servicios de Inteligencia y acusado del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005.

"Lo que ha sucedido hoy (por ayer) es una liquidación efectuada por las fuerzas del régimen sirio", ha declarado el representante opositor, el coronel Faté Hasun. "Y los responsables son gente que está bajo orden de busca y captura por los tribunales internacionales".

Hariri falleció en 2005 por la explosión de un coche bomba en un atentado de que conmocionó a la región entera. Hariri era un crítico declarado del Gobierno sirio y años de investigación en los tribunales han relacionado con el suceso al poderoso partido-milicia chií libanés Hezbolá, aliado del Gobierno sirio. Damasco ha negado toda relación con el ataque.

"Se trata de una zona muy segura, siempre controlada, donde no existen operaciones de seguridad a no ser que cuenten con el beneplácito de gente con permiso para estar en esas zonas, permiso del que no disponen los grupos armados en general", ha proclamado el portavoz opositor.

El atentado de Homs fue dirigido contra dos bases de la seguridad siria en la ciudad. La organización salafista Tahrir al Sham (la Organización para la Liberación del Levante, de reciente creación y formada en buena parte por miembros del antiguo Frente al Nusra), anunció rápidamente detalles sobre el suceso a través de la aplicación de comunicación móvil Telegram, pero no se ha atribuido explícitamente la responsabilidad del mismo.