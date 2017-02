El Kremlin tacha de "infundada" la información sobre los contactos del equipo de Trump con la Inteligencia rusa

El Kremlin ha tachado de "absolutamente infundada" la información divulgada por 'The New York Times' sobre los supuestos contactos mantenidos por miembros del equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y representantes de la Inteligencia rusa durante el año previo a las últimas elecciones norteamericanas.

"Vamos a no creer lo que digan los medios, de momento es muy difícil distinguir las noticias reales de las falsas", ha argumentado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a los medios. En este sentido, ha instado a no confiar en "fuentes no identificadas", según las agencias oficiales.

El portavoz también ha puesto en duda otra información relativa a una supuesta violación cometida por Rusia del acuerdo para la reducción del arsenal armamentístico firmado en 1987 con Estados. 'The New York Times' reveló el posible despliegue de un misil de crucero por parte de las fuerzas rusas.

"Nadie ha acusado oficialmente a Rusia de violar el tratado", ha apuntado Peskov, quien ha aprovechado para reiterar el "compromiso" de Moscú con sus "obligaciones internacionales".

Peskov ha asegurado que Moscú y Washington mantienen sus "contactos de trabajo", consistentes en reuniones y viajes a nivel diplomático que son, según sus propias palabras "una práctica común". Tanto Trump como su homólogo ruso, Vladimir Putin, han abogado por mejorar las relaciones bilaterales.