Kuczynski niega haber firmado contratos con Odebrecht y dice estar capacitado para seguir gobernando en Perú

EUROPA PRESS

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha negado este domingo haber firmado contratos para dar asesoría a Odebrecht, asegurando que se siente capacitado para seguir gobernando el país, después de que el Congreso aprobara someterle esta semana a una moción de censura por sus supuestos lazos con la empresa brasileña.

"En cuanto fui nombrado ministro, en el 2001, y luego en el 2004, renuncié a todos los directorios en los cuales estaba, y de mi empresa unipersonal (Westfield Capital) me separé completamente", ha manifestado.

"Les dije a los trabajadores 'ustedes se ocupan', yo no tengo nada más que ver con esto", ha sostenido, en una entrevista concedida durante la jornada desde el Palacio Presidencial.

En este sentido, ha citado una carta de Odebrecht en la que la empresa señala que Gerardo Sepúlveda fue el encargado de gestionar la contratación de los servicios de asesoría a la constructora.

"El gestor es el que maneja las cosas, puede ser un gerente, un apoderado. Yo no firmé los contratos de los que se habla, eso lo firma el gestor. Yo no he firmado un solo contrato ni he gestionado con el Estado un solo contrato", ha reiterado.

Así, ha manifestado que ha pedido a la Fiscalía que revise sus cuentas. "He pedido que se abran mis cuentas bancarias, debe haber un debido proceso", ha explicado, tal y como ha recogido la agencia estatal peruana de noticias, Andina.

Por ello, Kuczynski ha insistido que se siente capacitado para gobernar, recordando que "no está acusado de nada". "No hay ninguna negociación incompatible, no negocié nada, soy accionista, pero no gestiono, no firme ningún contrato, ni le pedí a nadie que haga contratos", ha argüido.

"Yo no contraté con el Estado, soy accionista, no el gestor de la empresa; si tengo una casa y esta sube de valor, no soy el que la hace subir de valor sino el mercado", ha remachado.

La solicitud de "vacancia" contra el mandatario peruana presentada en el Congreso por la oposición por "permanente incapacidad moral" fue aprobada con 93 votos a favor y 17 en contra.

Los firmantes de la solicitud de moción alegan que Kuczynski ha incurrido en "una conducta contraria a la majestad del cargo presidencial". En este sentido, sostienen que "la incapacidad moral es aplicable a aquellas conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones de un juicio político, deterioren (...) la dignidad presidencial".

Si dos terceras partes del Congreso --87 parlamentarios-- están de acuerdo con la moción, Kuczynski deberá abandonar el cargo y pasará a ser sustituido por el vicepresidente, Martín Vizcarra, tal como establece la Constitución peruana.

El cerco sobre Kuczynski se ha estrechado después de que la filial de Odebrecht en Perú entregase al Congreso un informe demoledor para la continuidad política del presidente, que hasta ahora había esquivado la trama de corrupción que tejió la constructora brasileña por varios países de América Latina.

Según dicho documento, Odebrecht habría pagado un total de 752.000 dólares (635.000 euros) entre 2004 y 2006 a la empresa Westfield Capital, que figura en la declaración de intereses presentada por Kuczynski en enero de 2017. Los pagos se habrían realizado cuando el presidente se encontraba al frente de la cartera de Economía.

Por otra parte, cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros) habrían sido transferidos por Odebrecht a la empresa First Capital, para la que el mandatario trabajó como consultor financiero en proyectos de infraestructura.

El jueves, el dirigente peruano aseguró que no abandonaría la Presidencia a pesar de las acusaciones de la oposición e insistió en su inocencia. "Soy un hombre honesto", aseveró tras indicar que estaba "dispuesto a defender la verdad ante la comisión investigadora del Congreso y la Fiscalía".