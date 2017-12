Kuczynski dice que Vizcarra no será parte de un Gobierno "que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática"

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha asegurado este miércoles que el vicepresidente primero del país, Martín Vizcarra, no formará parte de un Gobierno "que nazca de una maniobra injusta y antidemocrática".

"Pido disculpas, primero, por no haber sido lo suficientemente cuidadoso y prolijo en el orden y registro de todas mis actividades. No he sido suficientemente ordenado con mis archivos y memorias. Lo reconozco y lo lamento profundamente. Ser descuidado es un defecto pero no es, y no ha sido ni será jamás, una herramienta de deshonestidad y mucho menos de delito", ha afirmado.