Laboristas, conservadores y liberales escoceses, en contra de un segundo referéndum independentista

Los líderes en Escocia del Partido Laborista, del Partido Conservador y del Partido Liberaldemócrata han expresado su rechazo a un nuevo referéndum de independencia para Escocia después de que la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, anunciara su intención de convocarlo.

La líder laborista escocesa, Kezia Dugdale, ha afirmado en declaraciones a la BBC que se siente "enfadada y decepcionada" por el anuncio de Sturgeon y ha advertido de que la independencia provocaría unos "turborecortes" en el gasto público.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Sturgeon "ofrece una falsa esperanza a las comunidades más pobres de este país y por eso otra vez depende del Partido Laborista la construcción de una alternativa en defensa de los servicios públicos y en defensa de la permanencia en Reino Unido", según Dugdale.

Por su parte, la líder del Partido Conservador en Escocia, Ruth Daividson, ha denunciado la "irresponsabilidad" de Sturgeon, que "renuncia a ser la ministra principal del conjunto de Escocia".

"La gente ha expresado una y otra vez que no quieren volver a la división de un segundo referéndum (...) Nicola Sturgeon prometió en 2014 que solo habría un referéndum en esta generación y hoy ignora a la mayoría de Escocia, que no quiere un referéndum, y se entrega de lleno a la división y la incertidumbre", ha denunciado Davidson.

Por último, el diputado liberaldemócrata escocés Alistair Carmichael ha insistido en el argumento de la incertidumbre. "Todos nosotros, sin importar de qué parte de Reino Unido seamos, afrontamos una enorme incertidumbre como consecuencia de lo que se votó en junio (a favor de la salida de la UE). Esta es una de las pocas cosas que pueden imaginarse para empeorarlo", ha afirmado.

"Esto es algo que la gente de Escocia no quiere. No lo necesitan y no debería estar ocurriendo (...) No se trata del 'Brexit', sino de la obsesión del SNP por sacar a Escocia de Reino Unido, de romper Reino Unido", ha apostillado.

El 18 de septiembre de 2014 los residentes en Escocia votaron por 55 a 45 por ciento a favor de la permanencia en Reino Unido, pero desde entonces el SNP de Sturgeon ha logrado una rotunda victoria en las elecciones al Parlamento de Londres y mantiene un gobierno estable y con mayoría absoluta en Edimburgo.