Ledezma huye de Venezuela para iniciar una "peregrinación" internacional que le llevará a España

El ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma ha huido de Venezuela, donde permanecía bajo arresto domiciliario desde hace mil días, y se encuentra en Colombia, aunque pretende iniciar un "peregrinaje" por todo el mundo que, en una primera parada le llevará a un país europeo, según ha confirmado su mujer, si bien fuentes citadas por diario local 'El Nacional' han precisado que será España.

"Los presos políticos no pueden seguir convirtiéndose en rehenes de un narco-gobierno", ha dicho Capriles y ha asegurado que "desde cualquier parte del mundo" su marido seguirá trabajando "en la búsqueda de la libertad de nuestro amado país".

Ledezma, por su parte, que ha hablado también para Caracol Radio, ha dado las gracias a Colombia "por asilar a Venezuela" y ha confirmado que desde ahí iniciará un "peregrinaje" por el mundo para acompañar el activismo de su mujer y su hija. El ex edil capitalino ha avanzado que irá a un país europeo, pero no ha detallado a cuál.

Ledezma ha pedido a los venezolanos que mantengan "la lucha con decoro". "No hay que perder la esperanza. Esa es la gran virtud del pueblo venezolano", ha afirmado. A Maduro, por otro lado, le ha instado a "dejar de torturar" y "matar de hambre" a los venezolanos.

Machado ha definido a su "amigo" Ledezma como "un héroe de Venezuela porque no aceptó claudicar". "Yo estaba segura de que no permitiría que lo hicieran rehén", ha escrito en Twitter. Además, en declaraciones a la prensa --luciendo la bandera venezolana-- ha destacado que lo ha hecho para ser "útil" a la causa opositora, no por su propia libertad, ya que, de acuerdo con Machado, ha recibido numerosas ofertas del Gobierno en este sentido.