Leopoldo López convoca a los venezolanos a salir a las calles en el tercer aniversario de su detención

El líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 en la cárcel militar de Ramo Verde, ha convocado este martes a los ciudadanos a salir a las calles para luchar contra la "dictadura" de Nicolás Maduro el próximo 18 de febrero, cuando se cumplen tres años del día de su detención.

"Hace tres años alzamos nuestra voz para desnudar a un régimen que además de corrupto e ineficiente se había convertido en una dictadura. Esta seguirá avanzando mientras se lo permita la sociedad", ha señalado en una serie de comentarios publicados por su esposa, Lilian Tintori, en su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Debemos reaccionar y decir 'Ya basta'. 18-F. #NoMásDictadura", ha añadido. Así, ha llamado a que salgan a las calles todos aquellos que estén "agobiados", ya sea "por el hambre", porque "el sueldo que no le alcanza", o por la "escasez y la represión".

López ha recordado que "un pueblo cansado de abusos, atropellos y sufrimiento tiene el derecho a protestar", motivo por el cual ha convocado a la oposición a "retomar las calles", un "espacio democrático" que no se debe abandonar y "entregar a la dictadura".

"El primer paso es pasar de la indignación a la acción: retomar las calles, sin violencia pero firmes, con un bravo pueblo diciendo: 'O nos sometemos o luchamos por nuestra libertad'. El 18 de febrero digamos claramente: 'Resistiremos, lucharemos y seremos libres'", ha continuado el opositor.

El jefe de Voluntad Popular ha advertido de que "la dictadura de unos pocos no podrá con la voluntad de millones" a no ser que no haya ningún tipo de reacción, subrayando que esa voluntad saldrá victoriosa si se sale a las calles "con la convicción" de los "corazones y las almas".

El 10 de septiembre de 2015, López fue condenado a 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas de prisión por incitar a la violencia en las manifestaciones opositoras de 2014, que se saldaron con 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. El opositor recibió su condena estando ya en prisión, a la que entró el 18 de diciembre de 2014.