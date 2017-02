Lieberman rechaza las advertencias de Nasralá y le pide "que se quede sentado en su búnker"

El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, ha rechazado este martes las últimas advertencias del secretario general del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, pidiéndole "que se quede sentado en su búnker".

"Le aconsejo que continúe sentado en su búnker, haciendo estos pequeños cameos. No pretendo tener un debate público con él", ha dicho, recalcando que "un perro que ladra, no muerde", según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Nasralá reclamó la semana pasada a Israel que "desmantele" el reactor nuclear de Dimona, advirtiendo de que podría ser objetivo de un ataque.

En sus declaraciones, Nasralá hizo referencia a la orden de un tribunal israelí de evacuar el tanque de amonio en la localidad de Haifa por motivos de seguridad.

"Pido a Israel que no sólo evacue el tanque de amonio de Haifa, sino que desmantele también el reactor nuclear de Israel. El arma nuclear, que representa una amenaza para toda la región, se convertirá en una amenaza para Israel", dijo.

Asimismo, señaló que "Israel continúa emitiendo amenazas contra Líbano y habla de una Tercera Guerra de Líbano o lo que hará durante la misma", resaltando que "se escuchan estas amenazas desde el final de la guerra de julio de 2006".

Por último, puso en duda la capacidad de Israel para enviar tropas a Líbano en caso de conflicto, argumentando que "la guerra aérea no puede decidir por sí sola el destino de la batalla ni puede dar la victoria".