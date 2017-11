Lilian Tintori agradece a España por dar a conocer al mundo "la verdad" sobre Venezuela

La activista venezolana Lilian Tintori, mujer del líder opositor Leopoldo López, ha agradecido este jueves a España por ayudar a que el mundo sepa "la verdad" sobre la situación política en Venezuela.

Sin embargo, Tintori no ha podido recoger el premio debido a que las autoridades venezolanas le han retirado el pasaporte, por lo que ha estado presente a través de una videoconferencia efectuada desde Caracas. "Nosotros con nuestra palabra hemos narrado cada injusticia, cada tortura, cada persecución y ustedes la han replicado en el mundo entero", ha reiterado en su agradecimiento.

"Leopoldo es un preso de conciencia y está preso por lo que dijo, por su palabra, por denunciar a un régimen, al régimen de Nicolás Maduro", el cual, ha señalado, no es democrático. Del mismo modo, ha dicho que, gracias a la palabra, han logrado liberar a presos políticos y que no descansarán hasta excarcelarlos a todos.

Al acto, celebrado en Casa de América, en Madrid, han asistido los padres del opositor venezolano Leopoldo López, quienes han recogido el premio en ausencia de Tintori. Visiblemente emocionado, el padre del López, Leopoldo López Gil, ha mencionado que Lilian Tintori, "no solo lucha por la libertad de su marido, sino por la libertad de todos los presos políticos, lucha por llevar medicinas a quien no tiene medicinas, lucha por las madres que están perdiendo a sus hijos, (...) por las mujeres que mueren porque no hay medicinas para curarles el cáncer de mama y lucha por que todos tengan los derechos que se merecen".