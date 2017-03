Lilian Tintori denuncia que lleva ocho días sin saber nada de Leopoldo López

Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, ha denunciado este jueves no saber nada desde hace ocho días de su esposo, encarcelado en la prisión de Ramo Verde donde, ha asegurado, nadie responde a sus preguntas sobre el paradero de su marido.

"Queremos ver a Leopoldo, tenemos ya ocho días sin verlo", ha criticado ante los medios de comunicación frente a la cárcel en la que López cumple prisión desde hace más de tres años. Junto a las instalaciones penitenciarias, protegidas por un cordón de militares, Tintori ha criticado que han impedido el paso hasta a los abogados.

"No sabemos si le han dado de comer. Todos estas barricadas de militares, agresivos, intimidatorios, llenos de maldad y acoso no me dan una explicación, se quedan mudos, no responden a nada", ha explicado, asegurando que tampoco la dejan pasar a las instalaciones.

En sus declaraciones, ha asegurado que no están tampoco "ninguno de los cuatro custodios" del líder de Voluntad Popular. "Grité varias veces y Leopoldo no respondió. En esta cárcel parece que no está", ha señalado. En más de una ocasión Tintori y los seguidores de López se han comunicado con el preso a gritos desde el exterior de la prisión.

En este contexto, la activista y esposa del opositor ha denunciado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como "responsable de la vida de Leopoldo López, de los castigos y del trato inhumano que le dan".

López se entregó el 18 de febrero de 2014 a las autoridades venezolanas para responder ante la Justicia. Desde entonces se encuentra preso en la cárcel militar de Ramo Verde. La oposición, gobiernos extranjeros y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos le han calificado de "preso político" y han instado a su liberación.