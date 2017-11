Londres y Dublín, enfrentados por la negociación de la frontera norirlandesa tras el Brexit

El comisario irlandés de la UE, Phil Hogan, ha advertido que Dublín podría vetar las negociaciones sobre el Brexit si no se alcanza un acuerdo sobre las condiciones de la frontera norirlandesa tras la salida de Reino Unido de la UE. En cambio, Londres ha asegurado que la frontera se definirá en las negociaciones del futuro tratado comercial bilateral.

Hogan ha asegurado que "jugarán duro hasta el final" en declaraciones al semanal británico 'The Observer'. "Si Reino Unido o Irlanda del Norte siguen en la unión aduanera de la UE o, mejor aún, en el mercado único, no habrá problema por la frontera. Es una cuestión muy simple. Me fascina la fe ciega que ponen en Londres sobre un hipotético acuerdo de libre comercio", ha apuntado.