El bobby más homenajeado se hizo una foto 45 minutos antes de morir

Pensé que tenía que enseñar esta fotografía, ha dicho la turista a quien ven junto al policía acuchillado. Keith Palmer accedió a hacerse, sin saberlo, su última foto. 45 minutos después moría con 3 puñaladas frenando al terrorista a las puertas del Parlamento más antiguo del mundo. El no iba armado como el 90% de los policías británicos pero su cuerpo hizo de escudo. Desde entonces, no han parado de homenajearle. En el mismo Parlamento, un diputado y amigo emocionado. Su mujer Michelle hablando del maravilloso marido y padre que era. Su valentía y sacrificio agradecido en Trafalgar Square. Sus compañeros con una recaudación de fondos para su familia con más de 575.000 en 24 horas. Keith Palmer 48 años, 15 en las fuerzas de seguridad y premiado por ser el policía que más ladrones detenía. 150 en un año. Y si faltaba algún reconocimiento en las redes sociales... aquí está la curiosidad de los turistas por los bobbies. Keith Palmeer siempre decía No problem.