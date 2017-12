Lula confia en ser exculpado para poder lanzar su candidatura presidencial en 2018

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha confiado este miércoles en que el próximo 24 de enero, cuando está previsto el fallo sobre el recurso de apelación que presentó contra su condena por corrupción, sea exculpado de todos los cargos para así poder competir en las elecciones presidenciales de 2018.

"Me preocupo (...) porque no quiero que tengáis un candidato a presidente que se escude en su candidatura para no ir preso (...) Yo quiero ser exculpado para poder ser candidato", ha dicho en un acto celebrado en el Teatro dos Bancários de Brasilia ante parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT).