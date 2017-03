MSF se muestra "profundamente triste y sobrecogida" por el fallecimiento en Liberia de Salomé Karwá

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asegurado este miércoles estar "profundamente triste y sobrecogida" por el fallecimiento de Salomé Karwá, una superviviente del ébola que posteriormente trabajó como auxiliar de enfermería para atender a los afectados por el brote del virus.

La muerte de Karwá, que fue nombrada "persona del año" en 2014 por la revista 'Time' y sufrió complicaciones días después de haber sido sometida a una cesárea, ha puesto en alerta a las autoridades del país, que han indicado que hay indicios de que el equipo sanitario temía atenderla.

Josephine Manley, la hermana de Karwá, ha señalado que trasladaron a la fallecida al hospital cuando comenzó a sufrir convulsiones tras dar a luz y ha manifestado que el equipo médico se negaba a tocarla porque ésta había contraído el ébola en 2014.

Por ello, el Ministerio de Sanidad de Liberia ha informado de que las autoridades del país han abierto una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento.

MSF ha destacado la figura de Kawá en un comunicado, recordando que ingresó como paciente en las instalaciones de su centro en la capital, Monrovia, y subrayando que posteriormente "rescató cientos de vidas de las fauces del ébola".

"Después de luchar valientemente contra una enfermedad que mató a sus padres, tíos, primos y una sobrina, regresó pocas semanas más tarde al lugar en donde casi perdió la vida, esta vez para trabajar con nosotros", ha dicho.

En este sentido, ha relatado que "su tarea consistía en proporcionar cuidados y apoyo psicológico a otras personas que sufrían la misma enfermedad que a punto estuvo de acabar con ella".

"Hace algo más de dos años, cuando le preguntábamos cómo veía su trabajo con MSF, nos decía: 'Si un paciente no tiene fuerzas para comer, yo lo animo a comer. Si están débiles y no pueden bañarse por sí mismos, yo los ayudo a asearse. Los ayudo con todas mis fuerzas, porque entiendo por lo que están pasando. Yo he sufrido lo mismo que ellos están sufriendo ahora. Por eso sé que lo que más necesitan es sentirse queridos y acompañados'", ha dicho.

MSF ha señalado que "la experiencia de Salomé con el ébola le hizo tener una enorme empatía por los pacientes a los que intentaba sacar adelante, demostrando siempre una dedicación absoluta y una profesionalidad encomiable".

"Todos los que trabajamos con ella recordamos siempre su impresionante fuerza y dedicación y nunca olvidaremos aquella maravillosa sonrisa que nos regalaba cuando las cosas se ponían difíciles", ha manifestado.

"Hizo una enorme contribución al trabajo de MSF en los momentos en los que el ébola atacaba con más fuerza en Liberia y sin duda alguna es la responsable directa de que muchos de los pacientes de nuestra clínica hoy estén curados", ha dicho.

La organización ha destacado que Salomé "se convirtió también en una figura muy importante en la lucha contra el estigma que sufrían los supervivientes, participando en muchas entrevistas con medios locales e internacionales, con los que compartió decenas de veces su terrible experiencia de vida".

"Aquel fue un paso increíblemente valiente, ya que en el momento que se decidió a darlo, su país y el mundo entero estaban aterrorizados ante el enorme empuje que había adquirido la epidemia", ha añadido.

"Su valentía ayudó a acabar con muchos de los falsos mitos que rodeaban a la enfermedad y a la reintegración de muchos supervivientes en sus comunidades", ha remachado.

EL MARIDO CARGA CONTRA EL HOSPITAL

El marido de Karwá, James Harris, ha criticado al hospital por el fallecimiento de su esposa, recalcando que el personal tenía miedo a atenderla porque había sufrido ébola.

"Fui personalmente a la zona de emergencias para coger una silla de ruedas y llevar a mi esposa a la sala de operaciones", ha dicho, en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC.

Asimismo, ha agregado que "la tuvieron esperando en un vehículo durante tres horas, de 21.00 horas a medianoche, antes de que fuera atendida".

Harris ha asegurado que, durante ese tiempo, "la enfermera a cargo, en vez de atender la emergencia, estaba en la recepción usando Facebook".