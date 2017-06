Macron insiste en el compromiso de Francia con el Acuerdo de París: "No hay plan B porque no hay planeta B"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido en el compromiso de Francia con el Acuerdo de París contra el cambio climático, firmado en diciembre de 2015 y del que este mismo jueves se ha retirado Estados Unidos, y ha advertido de que "no hay plan B porque no hay planeta B".

"Si no hacemos nada tendremos un mundo lleno de migraciones, de guerra, desaparecerán islas... y todo esto ya ha comenzado", ha continuado, reiterando que ese es el futuro que no quiere Francia ni para la generación actual, ni para las próximas generaciones, ni para el resto del mundo.

Tal y como ya dijo previamente junto a la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, Macron ha subrayado que no se renegociará "un acuerdo menos ambicioso" y ha hecho un llamamiento a todos los países firmantes del acuerdo a que continúen en él, mantengan su responsabilidad y no cedan a la presión.

"No os equivoquéis: sobre el clima no hay plab B porque no hay planeta B", ha agregado, antes de reiterar: "Así que sí, nosotros continuaremos".