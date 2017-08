Macron renuncia a instaurar el estatus de 'primera dama'

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha renunciado a crear un estatus especial para la "pareja del jefe de Estado", después de que más de 200.000 personas firmasen una petición 'on line' en contra de esta iniciativa, prometida por el fundador de La República en Marcha durante la campaña electoral.

Sin embargo, el Elíseo ha confirmado este lunes que Macron no buscará la aprobación de estos cambios y ha aclarado que Trogneux, que seguirá realizando ciertas "misiones" en calidad de primera dama, no dispone de presupuesto ni de equipo propios. Los dos colaboradores de los que dispone "son parte integrante de la Jefatura de Estado", ha añadido.

En su primera entrevista, concedió a la revista 'Elle', Trogneux aseguró que no se sentía como la "primera dama" de Francia e incluso bromeó con que no se daba por aludida con dicha expresión. "No soy la primera dama, ni la última, ni siquiera una dama. Soy simplemente Brigitte Macron", proclamó.