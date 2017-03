Malasia: No se puede confirmar que una de las acusadas del asesinato de Kim se viera afectada por el VX

El ministro de Sanidad de Malasia, Subramaniam Sathasivam, ha asegurado este martes que no es posible confirmar todavía que una de las dos mujeres acusadas del asesinato de Kim Jong Nam se viera afectada realmente por el VX, el agente tóxico que se utilizó para matar al hermanastro del líder norcoreano, Kim Jong Un.

La semana pasada, el inspector general de la Policía de Malasia, Jalid Abú Bakar, aseguró que una de las dos mujeres detenidas por su presunta implicación en el asesinato presentó un cuadro de vómitos tras haber estado expuesta al agente tóxico utilizado para matar a Kim.

No obstante, si bien ha asegurado que efectivamente una de ellas presentó un cuadro de vómitos, se desconocen los motivos. "Tenemos que investigar las causas, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna información al respecto", ha afirmado Sathasivam, según declaraciones recogidas por el diario malasio 'The Star'.

Mientras, el titular de la cartera de Sanidad ha señalado que las autoridades están priorizando los esfuerzos por identificar los restos del cuerpo de quien se cree que es Kim Jong Nam. "Tenemos que confirmar su identidad, y sólo entonces podremos entregar el cuerpo, a solicitud y con el permiso de la Policía".

El hermanastro del dirigente norcoreano e hijo mayor del fallecido Kim Jong Il, de 46 años, fue asesinado el 13 de febrero en Malasia. Fue atacado con un espray con un agente químico, VX, extremadamente tóxico, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital del país, y murió posteriormente cuando estaba siendo trasladado al hospital.

Si bien Seúl y Kuala Lumpur aseguran que se trata del hermanastro de Kim Jong Un, Pyongyang ha negado estas informaciones y, hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar para cotejar el material genético y confirmar efectivamente su identidad.