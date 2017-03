Malasia deportará al norcoreano detenido por su implicación en el asesinato del hermanastro de Kim Jong Un

El fiscal general de Malasia, Mohamed Apandi Alí, ha anunciado este jueves que el ciudadano norcoreano Ri Jong Chol, detenido el pasado 18 de febrero por su presunta implicación en el asesinato de Kim Jong Nam, el hermanastro del líder norcoreano, Kim Jong Un, será deportado este viernes.

Ri, que fue arrestado durante una redada en el condominio de Jalan Kuchai Lama, será puesto en libertad después de que el período de su detención expire. "No será imputado aquí, ya que no existen suficientes pruebas en su contra", ha explicado al diario malasio 'The Star'.

El detenido, que estaba en posesión de un pasaporte norcoreano en el momento de su arresto, ha sido descrito como un experto en química y se cree que está trabajando en el departamento de tecnología de la compañía Tombo Enterprise Sdn Bhd, que fabrica suplementos anticancerígenos en el distrito de Cheras, en la capital.

Ri se graduó en Medicina en una universidad norcoreana en el año 2000 y, once años después, trabajó para un centro de investigación en Calcuta (India).

El hermanastro del dirigente norcoreano e hijo mayor del fallecido Kim Jong Il, de 46 años, fue asesinado este lunes en Malasia. Fue atacado con un espray con un agente tóxico en el aeropuerto de Kuala Lumpur, la capital malasia, y murió posteriormente cuando estaba siendo trasladado al hospital.

Hasta el momento, las autoridades sólo han detenido a dos mujeres --ambas acusadas de homicidio-- y a Ri, si bien detuvieron en su momento al novio de la primera detenida, de nacionalidad malasia, pero fue liberado bajo fianza.