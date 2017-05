Los restos de la bomba que usó Salman Abedi en el atentado de Manchester

Desde EEUU se han filtrado las imágenes del lugar del atentado. Unas fotos, que forman parte de la investigación y que muestran parte de la mochila, de la metralla y de una batería que llevaba Salman Abedi. El alcalde de la ciudad británica de Mánchester, Andy Burnham, ha expresado su preocupación por las filtraciones de los detalles sobre la investigación. Theresa May, la primera ministra le hará saber su malestar al presidente norteamericano, Donald Trump, en su encuentro en la OTAN. De momento, Reino Unido, ya no compartirá más información con EEUU.

La primera ministra, Theresa May , expresará este malestar a su homólogo estadounidense, Donald Trump , en la reunión en Bruselas en el marco de la cumbre de la OTAN. Trump ha sido cuestionado a nivel interno por revelar al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, información de Inteligencia sobre Estado Islámico que había obtenido Israel y que no le había autorizado a compartir con el Kremlin.

El nombre del terrorista de Mánchester,, se publicó en la prensa estadounidense a pesar de que el Gobierno de Reino Unido dijo expresamente que quería mantenerlo en secreto hasta que la investigación estuviera más avanzada y el 'New York Times ' ha publicado unas fotografías de piezas de la bomba usada en el atentado. En ellas se vedel terrosita suicida.

"Y sin embargo, los primeros informes salieron de Estados Unidos ", ha lamentado. Cuando las autoridades británicas aún no habían confirmado el carácter terrorista del ataque, que tuvo lugar al término de un concierto de Ariana Grande en el pabellón Manchester Arena , dos fuentes estadounidenses ya habían asegurado que se trataba de un atentado perpetrado por un terrorista suicida.

"Obviamente se quiere una cooperación internacional cuando se trata de compartir información, ya que situaciones como esta tienen una dimensión muy extensa", ha señalado. "No obstante, me preocupa profundamente y de hecho, le he trasladado mi preocupación al embajador de Estados Unidos", ha agregado.