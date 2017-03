El fiscal federal de Manhattan se niega a dimitir como le ordenaron desde el Departamento de Justicia

El fiscal federal de Manhatta, Preet Bharara, no ha presentado su dimisión tal como le ordenó el viernes la vicefiscal general en funciones, Dana Boente, lo que podría abrir un conflicto judicial con el presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia.

El viernes Boente ordenó a 46 fiscales, incluido Bharara, que presentaran su dimisión, pero Bharara no tiene intención de hacerlo, según informa el diario 'The New York Times' que cita varias fuentes cercanas al fiscal. Bharara está investigando a uno de los colaboradores del gobernador Andrew M. Cuomo y al entorno del alcalde neoyorquino, Bill de Blasio.

En noviembre, poco después de las elecciones presidenciales, Trump pidió a Bharara que siguiera en el cargo durante una reunión en la Torre Trump. Tras el encuentro, Bharara compareció ante la prensa y reveló su compromiso de continuidad.

Sin embargo, el viernes y por sorpresa hasta 46 fiscales nombrados durante el mandato de Barack Obama recibieron una llamada en la que se les pedía que abandonaran sus cargos.

El sábado, el portavoz de los republicanos en la Asamblea Estatal de Nueva York, Brian M. Kolb, ha expresado su apoyo a Bharara. "Bien por Preet. Está haciendo el trabajo para el que fue nombrado", ha apuntado Kolb en Twitter.

Bharara está al frente del Distrito Sur de Nueva York desde 2009. El distrito abarca Manhattan, donde residía Trump antes de entrar en la Casa Blanca, el Bronx, Westchester y otros condados neoyorquinos.

Trump acusó el fin de semana pasado a Obama de espiarle y pinchar su teléfono en la Torre Trump antes de las elecciones, una medida que habría necesitado de la colaboración de cargos como el fiscal Bharara. Sin embargo, Trump no ha aportado prueba alguna de su afirmación y Obama la ha desmentido categóricamente.