Manos Unidos denuncia la grave crisis de analfabetismo que vive la población refugiada

Subraya que la alfabetización es esencial para luchar contra la pobreza y promover la integración en la sociedad

La organización no gubernamental Manos Unidas ha subrayado que la alfabetización es un proceso esencial en la lucha contra la pobreza, al tiempo que ha denunciado la grave crisis de analfabetismo que vive la población refugiada.

"Es el principal medio por el que la infancia, pero también los adultos, en particular las mujeres, pueden superar la pobreza e integrarse plenamente en la sociedad", ha señalado, en un comunicado publicado con motivo de la celebración este viernes, 8 de septiembre, del Día Internacional de la Alfabetización.

Manos Unidas ha recordado que en 2017 la propuesta desde la UNESCO para este Día Internacional se centra en "La alfabetización en la era digital". "La alfabetización es la principal herramienta de lucha contra la pobreza y su perpetuación. De hecho, es un derecho humano esencial para el desarrollo, la erradicación de la desigualdad y la promoción de sistemas justos, sostenibles e inclusivos ya que sin ella no sería posible cumplir ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) propuestos por la ONU para 2030", ha indicado la ONG.

Sin embargo, Hernando ha asegurado que, "aunque algunos países han ampliado sus sistemas escolares, no han sabido cómo enseñar a las poblaciones más vulnerables dando lugar a generaciones de analfabetos escolarizados".

750 MILLONES DE JÓVENES Y ADULTOS NO SABEN LEER NI ESCRIBIR

Manos Unidas ha denunciado que, en la actualidad, hay 750 millones de jóvenes y adultos que no saben aún leer ni escribir, 250 millones de niños que no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura y 72 millones de niños y niñas que no están escolarizados.