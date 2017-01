La Marcha de las Mujeres colapsa Washington

Donald Trump se tiene que ir, es la consigna bajo la que ayer un millón de personas, según The Washington Post, colapsaron el recorrido desde el capitolio a la casa blanca. El ‘Girl on Fire’, de Alicia Keys, venía que ni pintado para la ocasión. Como ella, muchas caras conocidas del mundo de la música, del cine o de la política, enarbolaron la bandera de la resistencia contra Trump. Madonna, Scarlett Johansson, Ashley Judd llamaron desde el escenario a la revolución, la del amor, según ‘la reina del pop’. La marcha transcurrió sin incidentes y en tono festivo, salvo algún que otro enfrentamiento con seguidores del presidente, que no pasó a mayores. Y como Washington, decenas de ciudades estadounidenses se tiñeron de rosa. Miles y miles de mujeres, pero también hombres, de todas las edades, razas y religiones marcharon contra Trump, porque más allá del feminismo, la Marcha de las Mujeres acabó convirtiéndose en la protesta de todas las minorías que se sienten amenazadas y exigen respeto.