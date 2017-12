Martin Schulz, "perdedor del año" para los alemanes

El líder del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Martin Schulz, no solo sucumbió ante la canciller Angela Merkel en las elecciones generales del pasado mes de septiembre, sino que ostenta el título de "perdedor del año 2017" para la opinión pública del país, según una encuesta publicada este jueves.

El sondeo elaborado por el instituto demoscópico Kantar Emnid revela que un 67 por ciento de los encuestados considera al ex presidente del Parlamento Europeo como el perdedor del año en el país. En la segunda posición del ranking se sitúa el socio bávaro de Merkel, el socialcristiano Horst Seehofer, seguido de la propia canciller.

LOS ALEMANES NO ESPERAN GOBIERNO ANTES DE SEMANA SANTA

De acuerdo con la encuesta elaborada por el instituto de opinión YouGov a petición de la agencia DPA, únicamente el 37 por ciento de los alemanes considera que es posible que los dos partidos sellen una alianza de Gobierno antes de que comience abril. El 45 por ciento de la población entiende no habrá un nuevo Ejecutivo en el primer trimestre del año, mientras que el 18 por ciento no sabe o no contesta.