Mattis confía en que EEUU no tenga que cumplir su amenaza de moderar su apoyo a la OTAN

Stoltenberg admite que habrá "un desafío" si los europeos y Canadá no aumentan su gasto en defensa pero insiste en que la defensa colectiva "es incondicional"

El jefe del Pentágono, James Mattis, se ha mostrado "optimista" este jueves de que los países de la OTAN presentarán este año planes con plazos concretos para cumplir el objetivo de destinar el 2% del Producto Interior Bruto a Defensa y que Estados Unidos no tendrá que cumplir su amenaza de moderar su contribución a la Alianza si el resto de aliados no contribuyen de forma "equitativa" y aumentan su gasto.

"Confío mucho en que no tendremos que hacer esto. A veces uno dice las cosas que no quiere que ocurran para evitar que ocurran", ha avisado en rueda de prensa el jefe del Pentágono al término de la reunión con sus homólogos de la OTAN a la que ha asistido.

"El compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 y nuestra defensa mutua es sólido", ha asegurado. "El vínculo trasatlántico, construido sobre los valores comunes, permanece muy fuerte", ha subrayado.

"América cumplirá sus responsabilidades, pero si vuestros países no quieren ver que América modere su compromiso con esta Alianza, cada una de vuestras capitales debe mostrar apoyo a nuestra defensa común", advirtió Mattis a sus homólogos aliados el miércoles dentro de la reunión.

Mattis ha evitado aclarar de qué forma se reduciría la participación o compromiso de Estados Unidos con la OTAN si el resto de aliados no cumplen su compromiso y ha justificado la necesidad de "ser muy honesto entre amigos".

"Es una carga que todos tenemos que soportar de forma equitativa", ha remachado, insistiendo en que su mensaje "no ha sido contencioso" y de hecho "ha sido muy bien recibido" por el resto de aliados.

"NO HA HABIDO PELEAS"

"No ha sido contencioso. No ha habido peleas. Solo ha habido una discusión sobre cómo, cada país, con sus circunstancias particulares, puede alcanzar mejor y más rápido" el objetivo del 2% pactado en la cumbre de Gales en 2014, ha precisado, insistiendo en que sale de la reunión "muy optimista".

"El mensaje que he traído aquí de que todo el mundo soporte su parte justa de la carta, del sacrificio de mantener la mejor defensa en el mundo ha sido muy bien recibido", ha remachado.

Mattis ha subrayado su aprecio a Estonia, Grecia, Polonia y Reino Unido que ya cumplen el objetivo del 2% --los únicos que lo hacen, además de Estados Unidos-- y se ha dicho "optimista" de que "todos están en una senda constante para cumplir sus compromisos".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha respaldado el mensaje "muy firme y justo" de Mattis para que Europa y Canadá "inviertan más en defensa". "Y si esto no ocurre entonces tendremos un desafío", ha admitido, aunque ha instado a "no especular demasiado sobre qué ocurrirá" si no cumplen y centrarse en cumplir lo "prometido" en la cumbre de Gales en 2014, cuando los aliados prometieron parar los recortes en defensa y se dieron un plazo de diez años para cumplir la meta del 2%.

"Nuestra compromiso con el artículo 5 es incondicional y esto lo han expresado todos, claro y alto", ha subrayado el noruego. "Las garantías de seguridad de ninguna manera es algo condicionado", ha zanjado.

CONTRIBUCIONES A OPERACIONES

Además, en línea con la reclamación de España de que no que no sólo se tengan en cuenta el porcentaje sino que también se valoren las contribuciones de los países a las operaciones de la OTAN, posición que han apoyado Italia y Países Bajos también según fuentes aliadas, Stoltenberg también ha respaldado que "el reparto de la carga no va solo de gastar, también va de contribuir con fuerzas, con capacidades" a las operaciones y misiones de la OTAN.

"Soy optimista de que la Alianza adoptará un plan este año, incluidos plazos decisivos, para garantizar un progreso constante hacia el cumplimiento de los compromisos en defensa a la luz del aumento de las amenazas", ha remachado Mattis, insistiendo en que "es imperativo" para "hacer frente" a las mismas, en el este y el sur.

Así, el jefe del Pentágono ha dejado claro que "las acciones agresivas de Rusia han violado el Derecho Internacional y son desestabilizadoras" pero también ha alertado de que "el terrorismo que emana de Oriente Próximo y el norte de África es una amenaza directa e inmediata para Europa y Estados Unidos" y ha defendido la adaptación de la OTAN para reforzar su postura de "disuasión y defensa", así como para "responder más directamente a las amenazas terroristas" en el flanco sur.

Letonia, Lituania y Rumanía han prometido que cumplirán "muy pronto" la meta del 2%, han explicado fuentes aliadas.