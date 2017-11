Mattis dice que los aliados esperan resolver la crisis norcoreana con diplomacia y sanciones "si es posible"

El secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, ha asegurado que todos los países de la OTAN confían en poder resolver la crisis norcoreana a través de medios diplomáticos y sanciones económicas "si es posible".

Al ser preguntado si no teme que la decisión de Estados Unidos de desplegar varios buques portaaviones en el marco de un ejercicio en el Pacífico puede provocar un error de cálculo por parte de Pyongyang y aumentar las tensiones, Mattis no ha querido pronunciarse al respecto. "No puedo leer la mente del dictador", ha justificado.