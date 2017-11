May confía en que la UE pueda dar una respuesta "positiva" que permita avanzar en el Brexit

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha mostrado este viernes su confianza en que los líderes europeos puedan dar una respuesta "positiva" durante la cumbre del 14 y 15 de diciembre sobre los avances en las negociaciones del Brexit, de forma que se puedan iniciar las conversaciones sobre la futura relación entre Londres y Bruselas.

May ha recordado que en el discurso que dio en Florencia (Italia) fue "clara" y garantizó que Reino Unido cumplirá con los compromisos adquiridos como socio comunitario, al tiempo que aseveró que ambas partes siguen negociando sobre las cuestiones clave sobre el divorcio, de cara a la reunión de líderes europeos de diciembre.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, también se ha pronunciado sobre este asunto ante los medios y se ha mostrado "optimista" de cara a la reunión de diciembre, aunque ha reclamado que Londres garantice "por escrito" que no habrá una "infraestructura física" en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

"Se nos ha asegurado desde el referéndum que no habrá una frontera 'dura' en Irlanda, que no habrá una infraestructura física, que no volveremos a las fronteras del pasado, y queremos eso por escrito en términos prácticos", ha expresado.