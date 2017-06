May defiende un endurecimiento de las penas y más regulación en Internet para combatir el terrorismo

La primera ministra británica, Theresa May, ha abogado por cambios en la estrategia antiterrorista y se ha referido en concreto a un endurecimiento de las penas por terrorismo y a nuevas normativas para regular Internet. May responde así al atentado perpetrado anoche en el centro de Londres que se ha saldado con la muerte de siete víctimas y tres atacantes.

"No podemos y no debemos hacer como si las cosas pudieran seguir como están. Creemos que estamos ante una nueva tendencia en la amenaza que afrontamos, ya que el terrorismo alimenta al terrorismo y los responsables se inspiran ya no en planes complejos de años o en lobos solitarios radicalizados en Internet, sino que simplemente copian a otro y utilizan los medios más crueles para atacar", ha afirmado May en un discurso televisado desde Downing Street.