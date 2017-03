May responde a la propuesta de un segundo referéndum en Escocia: "La política no es un juego"

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha considerado "totalmente lamentable" la petición de un segundo referéndum independentista por parte del Gobierno escocés y ha subrayado que "la política no es un juego".

Horas después de que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunciase que pedirá la autorización para una nueva consulta, May ha criticado en una declaración la "visión estrecha" del Partido Nacional Escocés (SNP).

La propuesta, en opinión de May, genera "incertidumbre" y "división". Asimismo, ha argumentado que "la mayoría del pueblo escocés no quiere un segundo referéndum" similar al que ya salió derrotado en 2014, cuando un 55 por ciento de la ciudadanía dijo 'no' a la independencia.

"La política no es un juego", ha advertido la primera ministra británica, que ha instado al Gobierno escocés a "centrarse" en temas importantes para la población como la correcta gestión de la administración y los servicios públicos.

Sturgeon ha justificado su decisión citando el 'Brexit', al considerar que el escenario cambiará en un plazo máximo de dos años con la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Desde Londres, el Ejecutivo central ha insistido durante estos meses de que Escocia quedará fuera de la UE aún en el hipotético caso de que lograse la independencia.