El exjefe del Estado Mayor del Ejército Sami Anan se presentará a las elecciones presidenciales en Egipto

El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Egipto Sami Anan se presentará a las elecciones presidenciales previstas para marzo, según ha confirmado su formación política, el Partido Árabe Democrático.

Al Sisi, que aún no se ha pronunciado sobre si se presentará a los comicios, figura como el principal favorito. El rival con más opciones, el ex primer ministro Ahmed Shafik, retiró su candidatura el domingo al asegurar que, tras volver a Egipto, lo había pensado mejor.

"Me he dado cuenta de que no voy a ser la persona ideal para guiar al Estado durante el siguiente periodo", aseguró Shafik, que regresó en diciembre desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), en medio de los rumores sobre que se encuentra bajo arresto domiciliario.