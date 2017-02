Voces de periodistas acalladas por denunciar corrupción y narcotráfico

El locutor Medina habla en su programa de radio 'Milenio Caliente' cuando de pronto se oyen disparos. El periodista no parece enterarse hasta que la secretaria le aviso de los tiros. Se detiene la emisión en facebook in live. Un crimen en directo. Muertos el periodista y el director Leónidas Martínez. Cuando yo vi al tipo que tiroteó a Medina me tiré al piso, cerré la puerte y dejé la emisora sola. Lo cuenta el técnico de la radio marcada por la sangre de donde sacan los cadáveres. Una radio ubicada en este centro comercial desde donde denunciaban corrupción y narcotráfico. La emoción recorre República Dominicana y también la tv del país. A las puertas del quirófano, llegan noticias sobre la gravedad de la secretaria embarazada. Ella vio al asesino y su testimonio sería crucial en la investigación.