Melania se inspira en Jackie Kennedy para la toma de posesión de Trump

El vestido que utilizaría Melania Trump para la investidura de su marido como Presidente de Estados Unidos era toda una incógnita. La primera dama ha lucido un espectacular vestido con chaqueta cruzada de color celeste, diseñado por Ralph Lauren.

Los primeros observadores han señalado que recuerda al estilo de Jackie Kennedy. No podían faltar tampoco los guantes, que le daba un elegante toque a la primera dama.

Melania ha lucido con un aspecto clásico, acorde a la posición estatal que ahora ocupa, con unos tacones de gran altura. Después de varias especulaciones, por saber cuál sería el diseñador elegido, Ralph Lauren ha sido el primero que ha vestido a Melania Trump.

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i