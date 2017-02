¿Dónde está Melania Trump mientras su marido pone el mundo patas arriba?

Ni rastro de la Primera Dama de los Estados Unidos desde el pasado 21 de enero, un día después de la toma de posesión de Donald-Impacto Trump. La ex modelo eslovena, reconvertida en First Lady a distancia, no ha participado en ninguno de los numerosos actos de los vertiginosos primeros doce días del magnate como presidente de los Estados Unidos. Mientras él prohíbe a los musulmanes de siete países entrar en territorio estadounidense, planifica la construcción de lo que queda de muro con México o se enemista con la Unión Europea, o con Australia o con cualquiera que contradiga su caprichosa e infantil visión del mundo, ella deshoja la margarita del carga en su torre de oro rosa. Sin noticias de la ex modelo. Ni ha dado entrevistas, ni ha escrito en su cuenta de twiter, ni ha acompañado a su esposo en ninguno de los actos en los que derrocha furor de decretos e insultos. Ha sido la primerísima hija, Ivanka, la que va con el presidente y ya se ha instalado en Washington. Mientras Melania parece que sigue en Nueva York con su hijo Barron, hasta que acabe curso. No es la primera vez que Melania se recluye en su caparazón brillante en la Torre Trump, ya lo hizo durante dos meses después de que se supiese que su discurso en la Convención Republicana era un plagio del de Michelle Obama. Lindsay Reynolds, la recién nombrada jefa de Gabinete de Melania Trump, ha dicho que de momento la eslovena se ocupa en planificar su agenda y apoyar a su marido, eso si, un apoyo a una distancia prudencial, los 368 kilómetros que separan Nueva York de Washington.