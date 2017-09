Merkel vence a Schulz en el debate televisado de cara a las elecciones de septiembre, según dos encuestas

La canciller de Alemania, Angela Merkel, se habría impuesto en el debate televisado este domingo con el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Martin Schulz, de cara a las elecciones federales del 24 de septiembre, según sondeos posteriores.

Schulz ha señalado que deberían romperse las negociaciones de adhesión, aún formalmente abierto. En respuesta, Merkel ha aseverado que "está claro que Turquía no debe convertirse en miembro de la UE" y ha anunciado que tratará esta cuestión con otros dirigentes europeos para "lograr una posición conjunta y poner fin a las negociaciones de adhesión".

"El gobierno húngaro no estaba dispuesto a mostrar solidaridad", ha recordado Merkel. "La situación era muy dramática (...). El Gobierno alemán actuó de acuerdo con la Constitución: La dignidad de las personas es inviolable", ha apostillado.

Schulz, que se encuentra muy por detrás de Merkel en los sondeos, acusó a la canciller alemana de tomar la decisión sin hablar con sus vecinos europeos. "Merkel dijo en una entrevista reciente que volvería a hacer lo mismo que en 2015 y eso es algo que no aconsejaría hacer", ha argumentado. "Se necesitaba una solución europea", ha defendido. "Me gustaría que dijera que hubo algunas cosas que no se hicieron bien", ha reprochado Schulz ante la insistencia de Merkel.