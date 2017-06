La canciller anima a la transferencia de armas para combatir el terrorismo La canciller alemana, Angela Merkel, ha instado este lunes a la comunidad internacional a invertir más en el continente africano y ha declarado que los grandes países industrializados deberían estar más dispuestos a transferir armas como parte de su ayuda al desarrollo para que los países africanos puedan combatir a los grupos armados.

"El mundo no se desarrollará bien mientras no participen todos los continentes", ha sostenido la canciller, quien ha admitido que la ayuda al desarrollo clásica y unilateral no siempre fue el camino indicado para ayudar a los países africanos. "Necesitamos una iniciativa que no hable sobre África, sino que hable con África", ha declarado Merkel.