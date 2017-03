México se muestra "menos preocupado" tras las últimas reuniones con EEUU sobre el NAFTA

El ministro de Hacienda de México, José Antonio Meade, ha confesado este miércoles que está "menos preocupado" tras las últimas reuniones que ha sostenido con autoridades estadounidenses sobre la renegociación del acuerdo de libre comercio para América del Norte (NAFTA o TLCAN).

Meade se entrevistó el martes en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, con quien, según ha revelado, ha abordado diversos temas de interés bilateral entre los que destacan las discusiones sobre el NAFTA.

"Regreso menos preocupado porque regreso de haber tenido un encuentro con una contraparte sensible en la importancia que tiene México, deseoso de estrechar el diálogo y la cooperación", ha dicho en una entrevista concedida a Televisa.

El responsable de las cuentas públicas mexicanas ha revelado que "el mensaje fue que la relación es relevante y hay que cuidarla, con el ánimo de encontrar un nuevo equilibrio, particularmente en relación con el NAFTA, con énfasis en que todos ganen".

Meade ha reconocido la necesidad de revisar el NAFTA porque "han pasado 22 años" desde que se negoció. Entonces "no había comercio electrónico, había sectores que estaban cerrados, como el energético o las telecomunicaciones. Nos imaginábamos comprando manufactura avanzada y vendiendo frutas y verduras", ha dicho.

No obstante, ha insistido en su rechazo a un impuesto a las importaciones mexicanas, algo que Estados Unidos ya habrá definido hacia "abril o mayo". Meade ha advertido de que "si implica que una empresa puede deducir lo que gaste en Estados Unidos pero no puede deducir lo que importe, parece no cumplir con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha denunciado un "déficit comercial" con México que pretende solucionar con una renegociación del NAFTA, del que también forma parte Canadá. En el caso de que sus dos socios regionales se nieguen a reabrir el acuerdo de libre comercio, ha amenazado con retirarse del tratado internacional.