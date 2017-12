Ministro de Israel aborda un autobús que trasladaba a familiares de reos palestinos e insulta a sus ocupantes

El parlamentario israelí Oren Hazan ha abordado este lunes un autobús que trasladaba a familiares de presos palestinos desde la Franja de Gaza a la prisión de Nafha y ha insultado a sus ocupantes, afirmando que sus hijos son "perros".

Durante el incidente, que ha sido grabado en vídeo, Hazan --miembro del partido Likud-- ha preguntado a las mujeres que viajaban en el autobús "a quién van a visitar". "¿Que hizo su hijo?", ha preguntado a una de ellas, quien ha respondido que "no hizo nada".

Ante las quejas de las mujeres, Hazan ha asegurado que "se asegurará de que no pueden realizar más visitas". "Haremos todo lo posible para que no podáis entrar. No son bienvenidas, tenéis que entender bien que criasteis a vuestros hijos para que asesinaran", ha agregado.